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Законодательство РК

Бектенов об отопительном сезоне: Никаких срывов не допущено

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:42 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 8 октября 2024 года на заседании правительства высказался о подготовке к отопительному сезону в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день отопительный сезон начался своевременно в большинстве регионов страны.

"На оставшейся территории, особенно на юге, тепло будет подаваться в ближайшие дни. Никаких срывов не допущено. Все необходимые средства выделены. В ряде регионов продолжаются ремонтные работы на резервном оборудовании теплоисточников, идет реализация плановых проектов, пополняются запасы угля и мазута до нормативных показателей. Работа проведена очень большая. Это видно как по суммам финансирования, так и по объемам проведенных работ", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что теперь самое главное – провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдерживать все плановые параметры.

"Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации. Акимам поручаю держать вопросы прохождения отопительного сезона на личном контроле. Министерству энергетики совместно с Министерством национальной экономики провести мониторинг исполнения инвестиционных обязательств, предусмотренных в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", по тепло- и электроэнергетике", – дополнил Олжас Бектенов.

Также премьер-министр поручил министерствам национальной экономики, энергетики совместно с другими заинтересованными государственными органами актуализировать меры контроля за исполнением инвестиционных обязательств субъектами естественных монополий на всех тепло/энергопредприятиях.

"Акиматам регионов совместно с министерствами промышленности и транспорта решить все вопросы по поставке коммунального и бытового угля. Надо в приоритетном порядке обеспечить транспортировку угля вагонами. У населения не должно быть проблем с приобретением угля по стабильным ценам", – заявил Олжас Бектенов.

Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал, когда на юге и западе Казахстана включат отопление.

Напомним, 20 августа 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал подготовку к предстоящему отопительному сезону в Казахстане.

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