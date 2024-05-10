Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Телевидение и радио отключили в Костанайской области

Телевидение и радио отключили в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 11:27 Фото: ccnull.de
В Костанайской области сегодня, 10 мая 2024 года, на семь часов – с 10:00 до 17:00 – отключили некоторые теле- и радиоканалы, сообщает Zakon.kz.

Причина – внеплановые работы.

"АО "Казтелерадио" уведомляет вас о проведении внеплановых работ 10 мая 2024 года... с 10:00 до 17:00 на радиотелевизионной станции "Кушмурун" Костанайской области с отключением телеканалов и следующих радиоканалов: Qazaqstan, Balapan, Abai TV, Qazsport HD, Хабар HD, 24KZ, Ел Арна, Jibek joly, Первый канал Евразия, МИР, Qostanai, Qazaq radiosy", – говорится в сообщении.

24 января 2024 года телевидение и радио на 14 часов отключили по всему Казахстану. Тогда в АО "Казтелерадио" уточнили, что причина – планово-профилактические работы.

Читайте также

Акимат хотел через суд изъять дом, но не смог
Акимат через суд хотел изъять дом под строительство парка, но не смог
Дожди, грозы и жара надвигаются на Казахстан
Дожди, грозы и жара надвигаются на Казахстан
Паводки в Казахстане, стоимость продуктов
Масштабные паводки в Казахстане: на сколько повысились цены на продукты
Динара Халдарова
Интересное Казахстан 2024 год Радио Телевидение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
оппозиция требует отставки Пашиняна
Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: