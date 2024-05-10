Телевидение и радио отключили в Костанайской области

Фото: ccnull.de

В Костанайской области сегодня, 10 мая 2024 года, на семь часов – с 10:00 до 17:00 – отключили некоторые теле- и радиоканалы, сообщает Zakon.kz.

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