Телевидение и радио отключили в Костанайской области
Фото: ccnull.de
В Костанайской области сегодня, 10 мая 2024 года, на семь часов – с 10:00 до 17:00 – отключили некоторые теле- и радиоканалы, сообщает Zakon.kz.
Причина – внеплановые работы.
"АО "Казтелерадио" уведомляет вас о проведении внеплановых работ 10 мая 2024 года... с 10:00 до 17:00 на радиотелевизионной станции "Кушмурун" Костанайской области с отключением телеканалов и следующих радиоканалов: Qazaqstan, Balapan, Abai TV, Qazsport HD, Хабар HD, 24KZ, Ел Арна, Jibek joly, Первый канал Евразия, МИР, Qostanai, Qazaq radiosy", – говорится в сообщении.
24 января 2024 года телевидение и радио на 14 часов отключили по всему Казахстану. Тогда в АО "Казтелерадио" уточнили, что причина – планово-профилактические работы.
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