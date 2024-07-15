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17 июля в Казахстане отключат ТВ и радио

17 июля в Казахстане отключат ТВ и радио, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:17 Фото: pxhere
17 июля 2024 года с 03:00 до 17:00 на всей территории Казахстана будут отключены телевидение и радио, передает Zakon.kz.

Как сообщили в АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей".

В организации принесли извинения за временные неудобства.

Ранее в Казахстане увеличили число телеканалов, транслируемых нацоператором.

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