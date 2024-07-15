17 июля в Казахстане отключат ТВ и радио
Фото: pxhere
17 июля 2024 года с 03:00 до 17:00 на всей территории Казахстана будут отключены телевидение и радио, передает Zakon.kz.
Как сообщили в АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей".
В организации принесли извинения за временные неудобства.
Ранее в Казахстане увеличили число телеканалов, транслируемых нацоператором.
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