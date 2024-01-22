Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану Фото: unsplash
По всему Казахстану в среду, 24 января 2024 года, на 14 часов отключат телевидение и радио, сообщает Zakon.kz.

Причина – планово-профилактические работы за первый квартал текущего года.

"АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В этой связи уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января... в период с 3:00 до 17:00 (по времени Астаны)", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "Казтелерадио".

Национальный оператор приносит извинения за временные неудобства.

АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Материал по теме

Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио

Ранее планово-профилактические работы проводили 23 декабря 2023 года, из-за чего по всему Казахстану с 3:00 до 17:00 не работали телевидение и радио.

Читайте также

Важнейшую задачу полиции назвал президент, воры и бандиты должны сидеть в тюрьме – итоги дня
Важнейшую задачу полиции назвал президент, воры и бандиты должны сидеть в тюрьме – итоги дня
Информация о выплате материальной помощи казахстанским пенсионерам – фейк
Помощь казахстанским пенсионерам: очередной фейк распространяют в мессенджерах
Метель прогнозируют синоптики в Казахстане 23 января
Метель прогнозируют синоптики в Казахстане 23 января
Динара Халдарова
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Измения правила пенсионных выплат
В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: