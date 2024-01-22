Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

По всему Казахстану в среду, 24 января 2024 года, на 14 часов отключат телевидение и радио, сообщает Zakon.kz.

Причина – планово-профилактические работы за первый квартал текущего года.

"АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В этой связи уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января... в период с 3:00 до 17:00 (по времени Астаны)", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "Казтелерадио".

Национальный оператор приносит извинения за временные неудобства.

АО "Казтелерадио" – национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

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Ранее планово-профилактические работы проводили 23 декабря 2023 года, из-за чего по всему Казахстану с 3:00 до 17:00 не работали телевидение и радио.