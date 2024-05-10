Масштабные паводки в Казахстане: на сколько повысились цены на продукты

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 10 мая ответил, изменились ли цены на продукты в регионах в связи с паводками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, цены на продукты в регионах повысились, но незначительно.

"На 0,3-0,5% в среднем повысились цены. На цены на продукты питания, можно сказать, почти паводки не повлияли", – рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Журналисты также уточнили у главы МСХ, действительно ли на овощехранилищах сейчас гниют продукты из-за масштабных наводнений.

"Мы собираем ежедневную сводку, такие данные в Минсельхоз еще не поступали. Если дополнительно сегодня-завтра поступит информация, мы до вас доведем – сколько, как и почему", – ответил министр Айдарбек Сапаров.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил, есть ли угроза того, что посевная кампания может не завершиться в срок из-за паводков.