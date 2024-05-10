Посевная кампания под угрозой: в Минсельхозе ответили на опасения аграриев

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 10 мая ответил, есть ли угроза, что посевная кампания может не завершиться в срок из-за паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, необходимая техника для посевной готова на 98%, до 15 мая аграрии приступят к работе.

"Мы здесь проблем не видим. Но говорят, что с 13 мая будут сильные дожди, поэтому мы уже предупредили акиматы, сельхозформирования на случай, если не будем успевать в оптимальные сроки, чтобы и в ночную смену тоже работали. Для этого нужно создать все необходимые условия", – заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Конкретные прогнозы по посевной министр не озвучил, однако заверил, что аграрии успеют в срок завершить все посевные работы.

25 апреля депутат Сената Арман Утегулов заявил, что из-за паводков фермеры могут не успеть провести посевную кампанию.