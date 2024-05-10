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Акимат через суд хотел изъять дом под строительство парка, но не смог

Акимат хотел через суд изъять дом, но не смог, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 12:39 Фото: Zakon.kz
В Костанае аким подал иск к собственникам дома, чтобы изъять землю под госнужды, сообщает Zakon.kz.

Городские власти хотели изъять участок с домом у трех собственников. Он находится в районе аквапарка "Осьминог". Для обустройства новой зоны отдыха там необходимы участки, на которых расположены частные дома, в том числе дом ответчиков, пишет Tobolinfo.

Но в суде было установлено, что в соответствии с пунктом 1-1 ст. 84 Земельного кодекса под исключительными случаями понимается отсутствие иного способа удовлетворения государственных нужд.

"В данном случае истец не представил доказательства, что строительство парковой зоны является исключительным случаем, предусмотренным законодательством. В целях установления фактических площадей участков, необходимых для строительства объектов на землях, отчуждаемых для государственных нужд, необходимы разработка и утверждение проектов детальной планировки застраиваемых территорий, являющихся производными от действующего генерального плана на основании подпункта 5 пункта 7 статьи 61 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". Согласно пояснению представителя истца, проект детальной планировки, план детальной планировки не утвержден", – сказано в решении суда.

Таким образом, суд пришел к выводу о несоблюдении процедуры истребования земель для государственных нужд, что является основанием для отказа в иске.

Решение не вступило в законную силу.

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