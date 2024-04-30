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Крупное предприятие хотело незаконно построить ЖК на территории парка в Павлодаре

Крупное предприятие чуть не завладело землей парка в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 15:04 Фото: пресс-служба акимата Павлодара
В Павлодаре крупное предприятие едва не завладело землей городского парка. Факт незаконного предоставления части территории парка города под строительство двух многоквартирных жилых домов выявлен прокуратурой Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа региона.

"Участки земли Парка металлургов площадью 1,2 га в нарушение земельного и архитектурного законодательства под вышеуказанные цели напрямую отведены одной из компаний Eurasian Resources Group – АО "Алюминий Казахстана", – говорится в сообщении.

По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены.

"Земли возвращены государству, территория парка восстановлена, виновные должностные лица освобождены от занимаемой должности".Прокуратура Павлодарской области

26 апреля 2024 года стало известно, что 465 га земли незаконно сдали в аренду в Жамбылской области. Подробности по ссылке.

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