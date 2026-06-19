КГД обратился к налогоплательщикам с важным предупреждением

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о проведении плановых технических работ в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ), сообщает Zakon.kz.

В связи с этим система будет временно недоступна с 21:00 19 июня 2026 года до 11:00 20 июня 2026 года.

На период проведения работ налогоплательщики при необходимости смогут оформлять счета-фактуры и сопроводительные накладные на товары на бумажных носителях с последующим внесением данных в ИС ЭСФ:

счета-фактуры, оформленные на бумаге, должны быть внесены в систему в течение 15 календарных дней с 21 июня 2026 года;

СНТ – в течение 3 рабочих дней с 22 июня 2026 года.

В ведомстве уточнили, что в указанный период штрафные санкции применяться не будут.

Ранее сообщалось, сколько тратят на научно-технические исследования в мире и Казахстане.