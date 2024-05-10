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Дожди, грозы и жара надвигаются на Казахстан

Дожди, грозы и жара надвигаются на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 12:36 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о прогнозе погоды на 11, 12 и 13 мая 2024 года. По данным метеорологов, на Казахстан обрушатся сильные дожди.

В сообщении отмечено, что поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которыми пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.

"По мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что максимальная температура постепенно будет повышаться до 22-27 градусов тепла.

"В южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Столбики термометров днем постепенно будут достигать 20-32 градусов тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении на 10 мая 2024 года в Астане и 13 областях страны.

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