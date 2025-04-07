ДЧС Алматы обратился к горожанам с важным заявлением
По данным синоптиков, в ночь на 8 апреля в городе ожидаются гроза и усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
В ДЧС призвали горожан соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и не находиться рядом со слабо закрепленными конструкциями, которые могут быть разрушены сильным ветром и представлять опасность для жизни и здоровья.
Особенно спасатели рекомендуют туристам и любителям горных прогулок отказаться от выхода в горы в ближайшие сутки.
Также жителям советуют обращать внимание на состояние воздушных линий электропередачи и при необходимости сообщать о повреждениях в экстренные службы.
Ранее Алматы накрыл ураганный ливень. О том, что там происходило, можно узнать здесь.