ДЧС Алматы обратился к горожанам с важным заявлением

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 7 апреля обратился к жителям и гостям мегаполиса в связи со штормовым предупреждением, объявленным РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в ночь на 8 апреля в городе ожидаются гроза и усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В ДЧС призвали горожан соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и не находиться рядом со слабо закрепленными конструкциями, которые могут быть разрушены сильным ветром и представлять опасность для жизни и здоровья.

Особенно спасатели рекомендуют туристам и любителям горных прогулок отказаться от выхода в горы в ближайшие сутки.

Также жителям советуют обращать внимание на состояние воздушных линий электропередачи и при необходимости сообщать о повреждениях в экстренные службы.

Ранее Алматы накрыл ураганный ливень. О том, что там происходило, можно узнать здесь.

