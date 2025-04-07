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События

ДЧС Алматы обратился к горожанам с важным заявлением

Алматы, ДЧС, шторма, погода , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 22:00 Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 7 апреля обратился к жителям и гостям мегаполиса в связи со штормовым предупреждением, объявленным РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в ночь на 8 апреля в городе ожидаются гроза и усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В ДЧС призвали горожан соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и не находиться рядом со слабо закрепленными конструкциями, которые могут быть разрушены сильным ветром и представлять опасность для жизни и здоровья.

Особенно спасатели рекомендуют туристам и любителям горных прогулок отказаться от выхода в горы в ближайшие сутки.

Также жителям советуют обращать внимание на состояние воздушных линий электропередачи и при необходимости сообщать о повреждениях в экстренные службы.

Ранее Алматы накрыл ураганный ливень. О том, что там происходило, можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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