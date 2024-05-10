Главу горздрава Шымкента обвинили в соцсетях в коррупции, он подал в суд на обидчика

Главный врач Шымкента Нурлыбек Асылбеков посчитал клеветой отзыв пользователя соцсетей и подал на него в суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая сообщил местный телеканал Оtyrar.kz.

"По словам Нурлыбека Асылбекова, один из пациентов написал в социальных сетях, что в одной из больниц города не оказывают качественные медицинские услуги. Автор публикации посчитал — налицо коррупционный факт и обвинил главного врача Шымкента в том, что он якобы закрывает глаза на беспорядок за деньги", – пишет телеканал.

По словам главы горздрава, данный факт не подтвердился, и он решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

"Была, так скажем, клевета, что не оказывают качественную медицинскую услугу и с моей стороны это покрывается, в таком тоне. Ну вот подал я в суд. Потому что я же госслужащий. Вот поэтому подал", – заявил Нурлыбек Асылбеков.

Ранее сообщалось о другом случае. В Костанае оштрафовали клиентку такси, которая оклеветала водителя. Девушка обвинила его в домогательствах.