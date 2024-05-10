Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главу горздрава Шымкента обвинили в соцсетях в коррупции, он подал в суд на обидчика

Главу горздрава Шымкента обвинили в соцсетях в коррупции, он подал в суд на обидчика , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 19:57 Фото: freepik
Главный врач Шымкента Нурлыбек Асылбеков посчитал клеветой отзыв пользователя соцсетей и подал на него в суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая сообщил местный телеканал Оtyrar.kz.

"По словам Нурлыбека Асылбекова, один из пациентов написал в социальных сетях, что в одной из больниц города не оказывают качественные медицинские услуги. Автор публикации посчитал — налицо коррупционный факт и обвинил главного врача Шымкента в том, что он якобы закрывает глаза на беспорядок за деньги", – пишет телеканал.

По словам главы горздрава, данный факт не подтвердился, и он решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

"Была, так скажем, клевета, что не оказывают качественную медицинскую услугу и с моей стороны это покрывается, в таком тоне. Ну вот подал я в суд. Потому что я же госслужащий. Вот поэтому подал", – заявил Нурлыбек Асылбеков.

Ранее сообщалось о другом случае. В Костанае оштрафовали клиентку такси, которая оклеветала водителя. Девушка обвинила его в домогательствах. 

Читайте также

Маковые поля показал алматинский фотограф
Излюбленные маковые поля показал алматинский фотограф
Телевизоры и ноутбуки существенно подорожали в Казахстане за месяц
Телевизоры и ноутбуки существенно подорожали в Казахстане за месяц
Диана Абдуллаева
Шымкент 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: