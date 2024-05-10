Телевизоры и ноутбуки существенно подорожали в Казахстане за месяц

Статистика зафиксировала стремительное подорожание электроники в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал Первого кредитного бюро со ссылкой на Бюро нацстатистики РК.

"За всего один прошлый месяц в категории "Аудиовизуальное оборудование, фотоаппаратура, оборудования для обработки информации" цены выросли на 19,7%. Телевизоры диагональю 43-49" подорожали сразу на 26,9%. Данные по конкретному виду продукции доступны с 2021-го, и за эти годы такого резкого скачка еще не было. Не значилось подобных показателей и в статистике по телевизорам вообще, как минимум с 2011-го", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что беспроводные наушники за месяц прибавили в цене те же 26,9%.

"Опять же, в данных по категории с 2021 года такого прежде не отмечалось. Не дорожали подобными темпами и наушники вообще, фигурировавшие в статистике в 2019-2020 гг. Ноутбуки за апрель подорожали на 19,7%, чего опять же не случалось по меньшей мере с 2016-го, когда такая техника появилась в данных БНС", – рассказали эксперты.

Ранее стало известно, что новое жилье подорожало в Казахстане. За год (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) цены на новое жилье повысились на 1,6%, перепродажу квартир на вторичном рынке – на 0,1%.

