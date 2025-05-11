Маникюр и педикюр подорожали в Казахстане: цены поставили рекорд
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Статистика фиксирует рекордное подорожание маникюра и педикюра в Казахстане с начала 2025 года. Причем быстрее всего эти услуги растут в цене в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В апреле стоимость маникюра в стране прибавила 4,4% по сравнению с мартом. Это стало самыми заметными месячными темпами по крайней мере с начала 2011-го, пишут в Первом кредитном бюро.
"Педикюр дорожает еще заметнее: сразу +8,2% месяц к месяцу по стране".
В обоих случаях официальная статистика показывает особо серьезный скачок в Алматы:
- по маникюру получилось +21,1% к марту;
- по педикюру +42,9%.
В целом по стране маникюр и педикюр подорожали на 19% и 19,8%, соответственно.
Ранее стало известно, как изменились индексы цен на различные категории товаров и услуг с января по апрель 2025 года.
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