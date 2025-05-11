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Общество

Маникюр и педикюр подорожали в Казахстане: цены поставили рекорд

косметологические услуги, , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 17:46 Фото: pixabay
Статистика фиксирует рекордное подорожание маникюра и педикюра в Казахстане с начала 2025 года. Причем быстрее всего эти услуги растут в цене в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В апреле стоимость маникюра в стране прибавила 4,4% по сравнению с мартом. Это стало самыми заметными месячными темпами по крайней мере с начала 2011-го, пишут в Первом кредитном бюро.

"Педикюр дорожает еще заметнее: сразу +8,2% месяц к месяцу по стране".

В обоих случаях официальная статистика показывает особо серьезный скачок в Алматы:

  • по маникюру получилось +21,1% к марту;
  • по педикюру +42,9%.

В целом по стране маникюр и педикюр подорожали на 19% и 19,8%, соответственно.

Ранее стало известно, как изменились индексы цен на различные категории товаров и услуг с января по апрель 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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