Маникюр и педикюр подорожали в Казахстане: цены поставили рекорд

Статистика фиксирует рекордное подорожание маникюра и педикюра в Казахстане с начала 2025 года. Причем быстрее всего эти услуги растут в цене в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В апреле стоимость маникюра в стране прибавила 4,4% по сравнению с мартом. Это стало самыми заметными месячными темпами по крайней мере с начала 2011-го, пишут в Первом кредитном бюро.

"Педикюр дорожает еще заметнее: сразу +8,2% месяц к месяцу по стране".

В обоих случаях официальная статистика показывает особо серьезный скачок в Алматы:

по маникюру получилось +21,1% к марту;

по педикюру +42,9%.

В целом по стране маникюр и педикюр подорожали на 19% и 19,8%, соответственно.

Ранее стало известно, как изменились индексы цен на различные категории товаров и услуг с января по апрель 2025 года.