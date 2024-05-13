Ербол Карашукеев: Дети должны чувствовать себя в безопасности и говорить о том, что их беспокоит
Аким поручил пересмотреть положение о системе рейтинга школы. Своевременно выявлять нарушения на местах, а администрациям школ оперативно реагировать на нарушения.
"Вместо того, чтобы системно работать над проблемными вопросами, руководители организаций пытаются скрыть факты. Они, несомненно, будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения. Но этим проблему не решить". Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев
Ответственным лицам также
поручено организовать единый телефон доверия для оказания помощи жертвам
буллинга и широко информировать учащихся о работе новой службы.
Также аким области
поставил задачу по повышению эффективности профилактической работы участковых
инспекторов полиции, увеличению числа камер видеонаблюдения в учреждениях
образования, в том числе в школах-интернатах, их подключения к центрам
оперативного управления департамента полиции.
Глава
региона
указал на важность усиления психологической службы в учреждениях образования и
повышения квалификации школьных психологов.
"Психологи должны напрямую работать с управлением образования и оперативно сообщать о проблемах, самостоятельно принимать важные решения и не быть зависимыми от руководства школы". Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев
В целом, аким области поставил неудовлетворительную оценку работе соответствующих органов в сфере обеспечения безопасности детей в регионе. Он отметил, что в социальных сетях увеличилось количество жалоб на проблемы в школах, наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 3,8%.
"Дети должны знать, как и куда обратиться в сложных ситуациях и анонимно рассказать о том, что их волнует. Во всех кабинетах нужно вывесить плакаты с номером телефона доверия. С детьми должны работать профессиональные психологи для установления доверительных отношений. Дети везде должны чувствовать себя в безопасности и открыто говорить о том, что их беспокоит". Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев
Он
отметил, что большинство несчастных случаев происходит во внеучебное
время. Поэтому в обучении, воспитании и развитии детей важно усилить взаимодействие с родителями.
На заседании также были
рассмотрены вопросы подготовки и проведения ЕНТ, меры по организации
оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул,
обеспечения безопасности в лагерях, во время купального сезона.
Также аким уделил
внимание вопросу материально-технического обеспечения школ. В этом году на
финансирование сферы образования в регионе выделено 320,5 млрд тенге, что
составляет 53% бюджета области (в 2023 году – 282,8 млрд тенге).
Вместе с тем Ербол
Карашукеев поручил в кратчайшие сроки принять меры в отношении трех школ, которые работали без лицензии. Это
выяснилось в ходе мониторинга по проверке школ региона на соответствие
требованиям законодательства.
На заседании были
заслушаны отчеты руководителя областного управления образования и его
заместителей, акимов ряда районов, руководства департамента полиции.