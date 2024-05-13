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Ербол Карашукеев: Дети должны чувствовать себя в безопасности и говорить о том, что их беспокоит

Дети должны чувствовать себя в безопасности и говорить о том, что их беспокоит, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 09:50 Фото: акимат Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в ходе заседания по вопросам защиты прав детей и обеспечения их безопасности поручил пересмотреть действующие подходы работы в регионе.

Аким поручил пересмотреть положение о системе рейтинга школы. Своевременно выявлять нарушения на местах, а администрациям школ оперативно реагировать на нарушения.

"Вместо того, чтобы системно работать над проблемными вопросами, руководители организаций пытаются скрыть факты. Они, несомненно, будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения. Но этим проблему не решить".  Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев

Ответственным лицам также поручено организовать единый телефон доверия для оказания помощи жертвам буллинга и широко информировать учащихся о работе новой службы.  

Также аким области поставил задачу по повышению эффективности профилактической работы участковых инспекторов полиции, увеличению числа камер видеонаблюдения в учреждениях образования, в том числе в школах-интернатах, их подключения к центрам оперативного управления департамента полиции.

Глава региона указал на важность усиления психологической службы в учреждениях образования и повышения квалификации школьных психологов.

"Психологи должны напрямую работать с управлением образования и оперативно сообщать о проблемах, самостоятельно принимать важные решения и не быть зависимыми от руководства школы".  Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев

В целом, аким области поставил неудовлетворительную оценку работе соответствующих органов в сфере обеспечения безопасности детей в регионе. Он отметил, что в социальных сетях увеличилось количество жалоб на проблемы в школах, наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 3,8%.

"Дети должны знать, как и куда обратиться в сложных ситуациях и анонимно рассказать о том, что их волнует. Во всех кабинетах нужно вывесить плакаты с номером телефона доверия. С детьми должны работать профессиональные психологи для установления доверительных отношений. Дети везде должны чувствовать себя в безопасности и открыто говорить о том, что их беспокоит". Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев

Он отметил, что большинство несчастных случаев происходит во внеучебное время. Поэтому в обучении, воспитании и развитии детей важно усилить взаимодействие с родителями.

На заседании также были рассмотрены вопросы подготовки и проведения ЕНТ, меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул, обеспечения безопасности в лагерях, во время купального сезона.

Также аким уделил внимание вопросу материально-технического обеспечения школ. В этом году на финансирование сферы образования в регионе выделено 320,5 млрд тенге, что составляет 53% бюджета области (в 2023 году – 282,8 млрд тенге).

Вместе с тем Ербол Карашукеев поручил в кратчайшие сроки принять меры в отношении трех школ, которые работали без лицензии. Это выяснилось в ходе мониторинга по проверке школ региона на соответствие требованиям законодательства.

На заседании были заслушаны отчеты руководителя областного управления образования и его заместителей, акимов ряда районов, руководства департамента полиции.

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