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Ербол Карашукеев рассказал о ситуации с трудоустройством в регионе

Казахстан Жамбылская область население занятость Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На брифинге в СЦК аким Жамбылской области Ербол Карашукеев сообщил, что в регионе в 2023 году создано более 65 тысяч новых рабочих мест, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В регионе значительное внимание уделяется развитию социальной сферы. Особый приоритет власти отдают сфере занятости и социальной помощи населению. 

"В частности, в рамках инициативы президента "100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. населения" в регионе открыто 17,4 тыс. постоянных рабочих мест, что на 29% больше планового показателя. В области создано 65,7 тыс. рабочих мест, 49,4 из которых – постоянные. 56 тыс. человек охвачены активными мерами занятости". Ербол Карашукеев

По его словам, треть населения приходится на молодежь – 29%. В связи с этим для обеспечения занятости молодежи и поддержки их предпринимательских инициатив сегодня в области реализуются такие программы, как Национальный проект развития предпринимательства. 

"Так, 483 человек получили кредиты по льготной ставке 2,5% на сумму 2,2 млрд тенге по программе "Микрокредитование молодежи". Еще 540 человек также на льготных условиях были прокредитованы в рамках программы "Ауыл аманаты". 26,1 тыс. молодежи заняты активными мерами занятости". Ербол Карашукеев

Ранее аким озвучил основные результаты социально–экономического развития региона.

Также он сообщал, что до конца года около трех тысяч семей в Жамбылской области обеспечат жильем. 

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