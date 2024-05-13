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Туалет на горной речке возмутил алматинцев

Туалет на горной речке возмутил алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 11:40 Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
В горах Алматы буквально на речке поставили уличный туалет, что возмутило общественность, сообщает Zakon.kz.

Видео на своей странице в Instagram опубликовал депутат Тимур Елеусизов.

"Вот посмотрите, МЧС база. Что они сделали. Они вырыли туалет рядом с речкой... в двух метрах... ...То есть вода будет попадать в город вместе с их ..." – говорит автор видео.

Плюс к этому было обращено внимание на свалку на территории, хотя это место является началом туристической тропы на водопад Алатас.

На видео отреагировали в Иле-Алатауском национальном парке. Там сообщили, что на место выезжали ряд ответственных лиц.

"Все замечания и неполадки устранены. Стекающяя с гор вода перенаправлена в правую сторону и место, где был туалет, полностью выровнено техникой ГУ "Казселезащиты". Мусор был вывезен до приезда комиссии. Были приняты меры Иле-Алатауским государственным национальным природным парком в виде предупреждения в ГУ "Казселезащита", – прокомментировали в парке.

Накануне, 12 мая, сообщалось о спасении женщин, потерявшихся в районе Японской дороги.

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Алматы Иле-Алатауский парк 2024 год Горы
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