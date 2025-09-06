#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Жители Алматы пожаловались на дефицит туалетов в городском парке

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 06:15 Фото: Zakon.kz
Посетители парка первого президента в Алматы возмутились нехваткой туалетов на территории зоны отдыха, сообщает Zakon.kz.

С проблемой горожане обратились в редакцию "Первого канала "Евразия". Со слов посетителей парка, в нем всегда многолюдно, особенно по утрам. Гуляют в основном пожилые люди.

"В парке не хватает туалетов. А те, что есть, не всегда открыты", – уверены они.

По словам возмущенных посетителей, дефицит туалетов ограничивает возможности элементарно помыть руки помыть. Пожилым людям и инвалидам, например, довольно трудно пройти всю территорию, чтобы добраться до входа, где есть туалеты. В центре парка есть туалеты, но там всегда много народу. Выстраиваются очереди.

Работники парка, в свою очередь указали на отсутствие культуры у большинства посетителей туалета. В день их количество иногда доходит до 300 человек.

Так как данный парк был изначально как дендрологическим для исследования зеленых насаждений, на территории парка не предусматривалось строительство туалетов. По информации профильного управления, строительно-монтажные работы планируют начать уже в этом году.

На днях в двухэтажном доме в Актобе обвалился потолок. Кирпичи и штукатурка рухнули на лестничную клетку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Потолок обвалился в жилой двухэтажке в Актобе
Общество
23:38, 05 сентября 2025
Потолок обвалился в жилой двухэтажке в Актобе
Неожиданное прошлое зоопарка Алматы: редкие фото удивили горожан
Общество
19:56, 05 сентября 2025
Неожиданное прошлое зоопарка Алматы: редкие фото удивили горожан
Дожди с грозами, град и шквал обрушатся на Казахстан 6 сентября
Общество
16:53, 05 сентября 2025
Дожди с грозами, град и шквал обрушатся на Казахстан 6 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: