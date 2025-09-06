Жители Алматы пожаловались на дефицит туалетов в городском парке

Посетители парка первого президента в Алматы возмутились нехваткой туалетов на территории зоны отдыха, сообщает Zakon.kz.

С проблемой горожане обратились в редакцию "Первого канала "Евразия". Со слов посетителей парка, в нем всегда многолюдно, особенно по утрам. Гуляют в основном пожилые люди.

"В парке не хватает туалетов. А те, что есть, не всегда открыты", – уверены они.

По словам возмущенных посетителей, дефицит туалетов ограничивает возможности элементарно помыть руки помыть. Пожилым людям и инвалидам, например, довольно трудно пройти всю территорию, чтобы добраться до входа, где есть туалеты. В центре парка есть туалеты, но там всегда много народу. Выстраиваются очереди.

Работники парка, в свою очередь указали на отсутствие культуры у большинства посетителей туалета. В день их количество иногда доходит до 300 человек.

Так как данный парк был изначально как дендрологическим для исследования зеленых насаждений, на территории парка не предусматривалось строительство туалетов. По информации профильного управления, строительно-монтажные работы планируют начать уже в этом году.

