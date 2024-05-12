Три девушки потерялись в алматинских горах
Фото: скриншот видео
12 мая в горах Алматы заблудились три девушки, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, ночью спасатели РОСО выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону района Японской дороги.
"Обнаружив трех девушек, оперативная группа спасателей помогла им спуститься в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.
Мама двух из потерявшихся слезно поблагодарила спасателей за помощь.
Ранее сообщалось, что бабушка вышла собирать грибы и потерялась в горах Жамбылской области.
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