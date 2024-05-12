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Законодательство РК

Три девушки потерялись в алматинских горах

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 23:35 Фото: скриншот видео
12 мая в горах Алматы заблудились три девушки, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, ночью спасатели РОСО выехали на вызов по геолокации от заявителей в сторону района Японской дороги.

"Обнаружив трех девушек, оперативная группа спасателей помогла им спуститься в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Мама двух из потерявшихся слезно поблагодарила спасателей за помощь.


Ранее сообщалось, что бабушка вышла собирать грибы и потерялась в горах Жамбылской области.

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