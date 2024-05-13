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Ипотечная программа "Наурыз": заявки будут принимать до конца июня

Отбасы банк, Казахстан, ипотека , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 12:24 Фото: Zakon.kz
Управляющий директор - директор филиала АО "Отбасы банка" Жансултан Матай на брифинге в СЦК 13 мая дал рекомендации казахстанцам по новой жилищной программе "Наурыз", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жансултан Матай в первую очередь озвучил сроки приема заявок.

"Во избежание ажиотажа, срок приема заявок в "Отбасы банке" сделали максимально комфортным для потенциальных участников. У них на это есть еще полтора месяца – до конца июня. То есть еще есть время, кто не успел, еще могут подать заявки. Нет разницы, кто подал в первый день, или последний день приема заявок, поэтому советуем не паниковать, привести в порядок документы, проверить все в соответствие и подать заявку. Итоги будут подводиться только после завершения приема заявок. При этом дата в этот период и время подачи заявки значения не имеют. После окончания срока приема заявок, начнется ранжирование списка. То есть заявки участников распределят по максимально набранным баллам", – заявил он.

Он также рассказал, за что будут начисляться баллы:

  • размер вознаграждения по вкладу - 1 балл за каждые 1 000 тенге;
  • наличие зарегистрированного брака – 5 баллов;
  • наличие детей – 10 баллов (вне зависимости от количества детей);
  • наличие статуса социально-уязвимых слоев населения (СУСН) – 10 баллов;
  • возраст до 35 лет (включительно) – 5 баллов.
"Если число баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления. После ранжирования, клиенты смогут увидеть на сайте банка полный список заявителей по программе "Наурыз", а именно вошедших в пул участников и тех, кто не прошел по баллам. Затем у них будет еще два месяца для подачи кредитной заявки. Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него будет 6 месяцев, чтобы подыскать себе жилье", – подчеркнул спикер.

С условиями новой ипотечной программы "Наурыз" можно ознакомиться здесь.

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