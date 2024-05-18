Город-сад: в Астане цветут яблони, сирень и тюльпаны
Больше всего красиво цветущих деревьев, конечно, на правом берегу. Это многим объясняется – раньше жители города чаще всего высаживали в парках и возле своих домов яблоню и сирень.
Фото: Zakon.kz
Такую красоту можно встретить и возле Дворца школьников им. М. Утемисова.
Фото: Zakon.kz
А также возле здания Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Набираются сил и хвойные деревья. За ними наблюдать тоже очень интересно.
Фото: Zakon.kz
А эти фотографии уже были сделаны в парке "Ататюрк".
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В этом парке в это время года просто какой-то волшебный воздух, он впитал в себя ароматы сирени, яблони, свежей травы, хвои. Люди приходят сюда, чтобы сделать красивые весенние фотографии и просто отдохнуть.
Фото: Zakon.kz
В это время года волшебная обстановка и в других парках и локациях.
Где в Астане можно понаблюдать за красивым закатом, можно прочитать здесь.