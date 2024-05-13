Снова град, заморозки и ливень ожидаются в ряде областей Казахстана

В 12 областях Казахстана на 14 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане прогнозируется гроза. Ветер южный, юго-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер южный ночью на западе, днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде гроза, днем град. Ветер южный днем, порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, северо-западе Абайской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, северо-западе области, 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северный, 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 25 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки -2. В Петропавловске ночью гроза. Ветер северный, 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре, днем на юге Кызылординской области гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем, на востоке области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе – чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем гроза.



Ночью на западе, севере, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром гроза. Ветер северо-западный ночью, порывы 15-20 м/с.



На северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, востоке Костанайской области гроза. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области заморозки -2. На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ветер северный ночью, порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области высокая пожарная опасность.



Днем на юге, западе, севере Павлодарской области гроза, град. Ветер юго-западный, днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Утром и днем на севере Туркестанской области гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 14 по 16 мая 2024 года.