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Заморозки, снег и ливень ожидаются в ряде областей Казахстана во вторник

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 20:12 Фото: pixabay
В Астане и 15 областях Казахстана на 28 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -1.

На востоке, севере, в горных районах Жетысуской области ожидается ветер западный порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки -1. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в центре, днем на востоке области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки -1.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Абайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в предгорных районах Алматинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный ночью на большей части области 15-20, порывы 25, днем в центре, на юге, севере области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер северный ночью 15-20, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки -2. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем на севере области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки -2. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.

Днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, юге области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. Ночью на западе, юге области ожидаются заморозки -3. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 28 мая 2024 года.

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