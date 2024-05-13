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33-градусная жара и грозы: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

33-градусная жара и грозы: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:54 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 14 по 16 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана:

  • 14 мая: переменная облачность, временами дождь, днем гроза, град. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 19-21 тепла.
  • 15 мая: переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ночью порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.

Алматы:

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 23-25 тепла.

Шымкент:

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 28-30 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 23-25 тепла.

Ранее сообщалось, что сильные дожди с грозами ожидаются по Казахстану в ближайшие три дня (14-16 мая). По данным специалистов, погоду в стране будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

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Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Прогноз погоды
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