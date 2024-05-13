33-градусная жара и грозы: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: pxhere

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 14 по 16 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана: 14 мая: переменная облачность, временами дождь, днем гроза, град. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 19-21 тепла.

15 мая: переменная облачность, ночью пройдет дождь. Ночью порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 тепла.

16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.

Алматы: 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.

15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.

16 мая: переменная облачность, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 23-25 тепла.

Шымкент: 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.

15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 28-30 тепла.

16 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 23-25 тепла.

Ранее сообщалось, что сильные дожди с грозами ожидаются по Казахстану в ближайшие три дня (14-16 мая). По данным специалистов, погоду в стране будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Читайте также Жена казахстанского дипломата заявила о насилии: МИД проведет служебную проверку Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы В Атбасаре 27 семей пострадавших от паводка получили ключи от новых домов

Следите за новостями zakon.kz в: