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В Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 17 мая

В Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 17 мая, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 02:21 Фото: unsplash
Синоптики сообщили, что 17 мая, в пятницу, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в Астане, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в столице будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;
  • занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее казахстанские синоптики рассказали о погоде, которая ожидается по республике 17 мая 2024 года.

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