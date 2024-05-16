В Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 17 мая

Фото: unsplash

Синоптики сообщили, что 17 мая, в пятницу, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в Астане, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в столице будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;

занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее казахстанские синоптики рассказали о погоде, которая ожидается по республике 17 мая 2024 года. Читайте также В Астане осудили за попытку дачи взятки экс-директора хлебных баз Беременных женщин эвакуируют из опасных зон в Атырауской области Где летом отдохнут школьники из пострадавших от паводков регионов

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