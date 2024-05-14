В Восточном Казахстане на Риддерской ТЭЦ приступили к ремонтным работам

В городе Риддере, благополучно завершив отопительный сезон, приступили к ремонтным работам на ТЭЦ. В текущем году плановый ремонт на объекте стартовал в мае, на эти цели из бюджета выделили 8,2 млрд тенге. После ремонта планируется снизить износ станции на 17%, тепловых сетей на 10%.

С декабря прошлого года специалисты занимались выявлением дефектов и замечаний, чтобы сформировать проект ремонтных работ. Зимой проводили исследования теплотрассы с помощью дрона, оснащенного тепловизором. На ТЭЦ уже начались гидравлические испытания на тепловые потери. Они помогут определить проблемные участки, которые включат в ремонтные работы.



Запланирован ремонт котлов и вспомогательного оборудования, а также всех поверхностей нагрева, экономайзеров, водоподогревателей. Будет проведена замена и ремонт теплосетей, всего 18,9 км труб на 55 участках.



"Предполагается произвести капитальный ремонт на котлотурбинном оборудовании, проблемных участках тепловых сетей. В объем работ входит ремонт котлов поверхности нагрева, вспомогательного оборудования, реконструкция электрической части. Все работы ведутся по графику. В ремонте задействуют порядка 500 человек". Заместитель главного инженера Риддерской ТЭЦ Кирилл Голота

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев ознакомился с ходом ремонтных работ, при этом подчеркнув, что жителям нужно готовить дома к отопительному сезону заранее.

"В городе есть дома, которые не прошли модернизацию. Жители жаловались, что в домах холодно. Нужно показать им, что на ТЭЦ работы выполняются. Мы подведем воду, остальное за ними. К зиме нужно готовиться", – сказал аким региона.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством и акимами – планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу.

