В Восточном Казахстане на Риддерской ТЭЦ приступили к ремонтным работам
С декабря прошлого года специалисты
занимались выявлением дефектов и замечаний, чтобы сформировать проект ремонтных
работ. Зимой проводили исследования теплотрассы с помощью дрона, оснащенного
тепловизором. На ТЭЦ уже начались гидравлические испытания на тепловые потери.
Они помогут определить проблемные участки, которые включат в ремонтные работы.
Запланирован ремонт котлов и
вспомогательного оборудования, а также всех поверхностей нагрева,
экономайзеров, водоподогревателей. Будет проведена замена и ремонт теплосетей,
всего 18,9 км труб на 55 участках.
"Предполагается произвести капитальный ремонт на котлотурбинном оборудовании, проблемных участках тепловых сетей. В объем работ входит ремонт котлов поверхности нагрева, вспомогательного оборудования, реконструкция электрической части. Все работы ведутся по графику. В ремонте задействуют порядка 500 человек". Заместитель главного инженера Риддерской ТЭЦ Кирилл Голота
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев ознакомился с ходом ремонтных работ, при этом подчеркнув, что жителям нужно готовить дома к отопительному сезону заранее.
"В городе есть дома, которые не прошли модернизацию. Жители жаловались, что в домах холодно. Нужно показать им, что на ТЭЦ работы выполняются. Мы подведем воду, остальное за ними. К зиме нужно готовиться", – сказал аким региона.
Напомним, глава государства Касым-Жомарт
Токаев поставил задачу перед правительством и акимами – планомерно обновить
сети, модернизировать всю коммунальную сферу.