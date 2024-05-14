Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Павлодарской области наживались на программе переселения

В Павлодарской области наживались на программе переселения, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 10:43 Фото: акимат Алматы
Прокуратура Павлодарской области выявила факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках переселения граждан с южных регионов в северные малонаселенные пункты, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре области рассказали, что на проекте "Сильные регионы – драйвер развития страны" была создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев.

В том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге). Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге.

В результате переселение осуществляется лишь на бумаге, фактически из-за оттока населения упразднены 59 населенных пунктов области.

Только в шести районах установлен ущерб – 600 млн тенге.

Прокуратурой материалы проверки зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, расследование ведет специальный прокурор.

Проверка продолжается.

В апреле стало известно, что часть возвращенных Казахстану активов направили на устранение последствий паводков.

Читайте также

Лето будет жарким: в МЧС заявили о высоких рисках природных пожаров
Лето будет жарким: в МЧС заявили о высоких рисках природных пожаров
Новый пенсионный взнос: сколько уже перевели казахстанцам
Новый пенсионный взнос: сколько уже перевели казахстанцам
виза, путешествие, Казахстан
В Казахстане хотят внедрить новую визу для иностранцев
Константин Вноровский
Павлодарская область 2024 год Бюджет Уголовный кодекс РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: