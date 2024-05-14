В Павлодарской области наживались на программе переселения
В прокуратуре области рассказали, что на проекте "Сильные регионы – драйвер развития страны" была создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев.
В том числе путем
искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины
расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге).
Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге.
В результате переселение осуществляется
лишь на бумаге, фактически из-за оттока населения упразднены 59 населенных
пунктов области.
Только в шести районах установлен ущерб –
600 млн тенге.
Прокуратурой материалы проверки
зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, расследование ведет
специальный прокурор.
Проверка продолжается.
В апреле стало известно, что часть возвращенных Казахстану активов направили на устранение последствий паводков.