В Павлодарской области наживались на программе переселения

Прокуратура Павлодарской области выявила факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках переселения граждан с южных регионов в северные малонаселенные пункты, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре области рассказали, что на проекте "Сильные регионы – драйвер развития страны" была создана целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев.

В том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге). Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге.



В результате переселение осуществляется лишь на бумаге, фактически из-за оттока населения упразднены 59 населенных пунктов области.



Только в шести районах установлен ущерб – 600 млн тенге.



Прокуратурой материалы проверки зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, расследование ведет специальный прокурор.



Проверка продолжается.

В апреле стало известно, что часть возвращенных Казахстану активов направили на устранение последствий паводков.