Часть возвращенных Казахстану активов направили на устранение последствий паводков
Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура Казахстана 18 апреля 2024 года заявили, что работа по возврату государству незаконно приобретенных активов продолжается, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в главном надзорном органе страны, по результатам последнего заседания специальной комиссии под руководством премьер-министра в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге.
"Комитетом по возврату активов пополнен специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков в стране".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного закона.
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7 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал указания по дальнейшей работе над возвращением в страну незаконно выведенных активов. Подробности по ссылке.
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