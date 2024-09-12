Более миллиарда тенге "потратили" на переселение казахстанцев в северные регионы

В Генеральной прокуратуре Казахстана 12 сентября 2024 года рассказали о вопиющих фактах злоупотреблений и хищений по Программе по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что органами прокуратуры проведен анализ расходования государственных средств, выделенных на реализацию программы.

"Выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов. Переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Подобные факты выявлены в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях. Например:

в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ "Центр трудовой мобильности" находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом;

в ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали притворные договоры для получения государственной помощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам;

в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченных государством средств. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы.

"Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В надзорном органе отметили, что для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в правительство.





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Ранее мы писали, что за шесть месяцев 2024 года в рамках добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4869 человек – 1891 кандас и 2978 переселенцев. Всем переселившимся оказаны полноценные меры государственной поддержки.