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В правительстве Казахстана готовят изменения по налогу на транспорт

Налог на транспорт пересмотрят в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 11:50 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 7 марта рассказал о возможности пересмотра ставок транспортного налога, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, предусматривается ли пересмотр ставок транспортного налога в рамках нового Налогового кодекса.

"Сейчас рабочая группа уже обсудила, мы на уровне правительства с НПП "Атамекен" эти вопросы рассматриваем. Но официальное заявление делать рано, потому что еще решение окончательно не принято. Но у нас есть вопросы к старому транспорту, который имеется в районах, которому 20-30 лет. Мы предлагаем применять поправочные коэффициенты, чтобы они не облагались по таким ставкам, как новые машины. Но есть иные предложения, которые направлены на уменьшение нагрузки на население. А если это дорогостоящий транспорт, то это как раз налог на роскошь", – сказал вице-министр.

Таким образом, рассматривается возможность перераспределить налоговую нагрузку.

"Но это предложение, пока конкретное решение не принято. После сбора всех предложений мы примем окончательное решение. Буквально скоро будет представлен новый Налоговый кодекс. Сейчас рабочая группа уже обсудила, мы на уровне правительства с НПП "Атамекен" эти вопросы рассматриваем", – отметил Биржанов.

11 сентября 2023 года Министерство национальной экономики рассматривало возможность отмены в Казахстане транспортного налога с 1 января 2025 года.

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