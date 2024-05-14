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Воспитанников детской деревни подготовили к эвакуации в Атырау из-за паводков

Воспитанников детской деревни подготовили к эвакуации в Атырау из-за угрозы паводков, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 22:01 Фото: primeminister.kz
В детской деревне в Атырау организовано дежурство в связи с паводковой ситуацией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 14 мая Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, областная детская деревня семейного типа в селе Талгайран города Атырау находится под пристальным вниманием руководства области.

"Мы готовы к эвакуации воспитанников в экстренной ситуации. На сегодня подготовлены тревожные рюкзаки, определены места эвакуации. Вокруг детской деревни возведена дамба высотой четыре метра. Организовано круглосуточное дежурство, которое будет действовать до стабилизации подъема уровня воды. Наготове две единицы транспорта для перевозки детей при экстренном случае", – рассказал исполняющий обязанности директора Атырауской областной детской деревни семейного типа Касым Мукашев.

Отмечается, что в детской деревне семейного типа в восьми семьях воспитываются 44 ребенка. Воспитатели находятся в деревне 24 часа в сутки. Дети школьного возраста обучаются в школах сел Бесикти, Талгайран, Геолог. В детской деревне работают 49 сотрудников, включая профильных специалистов.

Ранее сообщалось, что в Атырау превышены показатели критического уровня прихода большой паводковой воды. Отметка реки Урал составила 551 см, перевалив опасную черту 550 см. И вода продолжает прибывать, неся за собой не только угрозу наводнения, но и другие проблемы.

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