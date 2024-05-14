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Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему

Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:55 Фото: Zakon.kz/Светлана Новак
В Атырау превышены показатели критического уровня прихода большой паводковой воды. Отметка реки Урал составила 551 см, перевалив опасную черту 550 см. И вода продолжает прибывать, неся за собой не только угрозу наводнения, но и другие проблемы, передает Zakon.kz.

Участие в противопаводковых мероприятиях принимают достаточно весомые силы и средства. В их числе личный состав Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Вместе с другими государственными органами, волонтерами и просто неравнодушными атыраусцами инспекторы круглыми сутками возводят заслоны от воды мешками с песком в районе пригородного села Дамба. Основные работы они ведут в Индерском, Махамбетском районах и в областном центре.

Кроме того, они помогали при наводнении в Кзылкогинском районе, куда выделили плавучие средства отдела Индерской, Дамбинской и морской рыбных инспекций.

Паводок 2024, Атырау, поваленные деревья, Урал, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:55

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Но с большой водой пришла еще одна сложность. Реку Урал заполонили деревья, плывущие будто корабли, грозя заблокировать устье. Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, ведомство которых в народе называют рыбоохраной, попутно решают и эту проблему.

"В связи с паводком и сильным течением воды с Западно-Казахстанской области и Индерского района по реке Урал в город Атырау несет поваленные деревья, которые по мере возможности работники инспекции, используя служебные плавсредства, направляют в те места, где есть возможность их извлечения из водоема", – прокомментировала главный специалист отдела рыбного хозяйства Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Айгерим Арынова.

Паводковые воды несут все новые деревья. Работа по их извлечению будет продолжена.

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