#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
466.33
538.47
5.9
Происшествия

Стеллаж упал на воспитанников детского сада в Атырау – жуткий момент попал на видео

Фото: pexels
В Атырау в одном из частных детских садов произошел инцидент: во время игры на детей упал стеллаж с игрушками. Под конструкцией оказались трое воспитанников, передает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание AtyrauPress, к счастью, обошлось без жертв. Тем не менее после случившегося всех детей незамедлительно доставили в травмпункт, где они прошли медицинский осмотр.

"Двое детей уже вернулись к занятиям и продолжают посещать детский сад. Третий ребенок временно не ходит. Согласно заключению травматолога, у него диагностирован ушиб мягких тканей. Это произошло во время игры, когда двое детей залезли на переносной стеллаж на колесах и он перевернулся. Сейчас мы уже устранили все недочеты. Приносим свои извинения родителям", – сообщила заведующая детским садом Асемгуль Галиева.


По информации администрации, детский сад рассчитан на 75 мест, однако в настоящее время его посещают 50 детей. В одной группе предусмотрено до 25 воспитанников, фактически же сейчас в группе – 18. За детьми следят трое сотрудников: один воспитатель и два ассистента.

Ранее сообщалось, что в Атырау произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие: на пешеходном переходе перед школой минивэн совершил смертельный наезд на ученицу 1-го класса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: