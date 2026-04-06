Стеллаж упал на воспитанников детского сада в Атырау – жуткий момент попал на видео

В Атырау в одном из частных детских садов произошел инцидент: во время игры на детей упал стеллаж с игрушками. Под конструкцией оказались трое воспитанников, передает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание AtyrauPress, к счастью, обошлось без жертв. Тем не менее после случившегося всех детей незамедлительно доставили в травмпункт, где они прошли медицинский осмотр.

"Двое детей уже вернулись к занятиям и продолжают посещать детский сад. Третий ребенок временно не ходит. Согласно заключению травматолога, у него диагностирован ушиб мягких тканей. Это произошло во время игры, когда двое детей залезли на переносной стеллаж на колесах и он перевернулся. Сейчас мы уже устранили все недочеты. Приносим свои извинения родителям", – сообщила заведующая детским садом Асемгуль Галиева.





По информации администрации, детский сад рассчитан на 75 мест, однако в настоящее время его посещают 50 детей. В одной группе предусмотрено до 25 воспитанников, фактически же сейчас в группе – 18. За детьми следят трое сотрудников: один воспитатель и два ассистента.

