Можно ли разводить костер и разжигать мангал в лесу

ДЧС Восточно-Казахстанской области опубликовал перечень действий, которые способствуют возникновению пожаров в лесу, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы ДЧС ВКО, в целях недопущения пожаров при посещении лесов запрещается:

бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, которые могут спровоцировать дальнейшее распространение огня на большие территории;

разводить костер и разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке. От ветра низовой пожар быстро перебрасывается на ветви низкорослых елей и может подняться до самых вершин деревьев;

оставлять стеклянную тару, которая в солнечную погоду может сфокусировать луч и воспламенить сухую растительность;

выжигать сухую траву, потому что огонь может мгновенно перекинуться на лес.

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"При пожаре необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 и 112", – говорится в сообщении.

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства заявил о высоких рисках возникновения лесных пожаров предстоящим летом.