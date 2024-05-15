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Можно ли разводить костер и разжигать мангал в лесу

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 07:38 Фото: pixabay
ДЧС Восточно-Казахстанской области опубликовал перечень действий, которые способствуют возникновению пожаров в лесу, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы ДЧС ВКО, в целях недопущения пожаров при посещении лесов запрещается:

  • бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, которые могут спровоцировать дальнейшее распространение огня на большие территории;
  • разводить костер и разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке. От ветра низовой пожар быстро перебрасывается на ветви низкорослых елей и может подняться до самых вершин деревьев;
  • оставлять стеклянную тару, которая в солнечную погоду может сфокусировать луч и воспламенить сухую растительность;
  • выжигать сухую траву, потому что огонь может мгновенно перекинуться на лес.
Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 07:38

Фото: pixabay

"При пожаре необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 и 112", – говорится в сообщении.

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства заявил о высоких рисках возникновения лесных пожаров предстоящим летом.

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