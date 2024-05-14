Лето будет жарким: в МЧС заявили о высоких рисках природных пожаров

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства заявил о высоких рисках возникновения лесных пожаров предстоящим летом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, по стране уже зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных загорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации.

"Согласно прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. В этой связи всем заинтересованным государственным органам и акиматам требуется обеспечить эффективную реализацию Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров. В свою очередь, министерство примет все необходимые меры для обеспечения должного уровня пожарной безопасности в стране", – заявил Чингис Аринов.

Он отметил, что МЧС для обеспечения безопасности населения и территории страны в пожароопасный период принимает комплекс мер.

Так, в каждом регионе для борьбы с крупными пожарами подготовлена группировка сил и средств: порядка 50 тыс. человек и свыше 10 тыс. единиц техники. В режиме постоянной готовности находятся 19 бортов авиации "Казавиаспаса", из них девять оснащены водосливными устройствами.

Кроме того, для аэровизуальной разведки имеется 120 беспилотников.

19 апреля в РГП "Казгидромет" рассказали, есть ли опасность повторения лесных пожаров в Абайской области, как в 2023 году.

