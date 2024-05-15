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Последний звонок прозвенит в школах Казахстана 25 мая, но не для всех учащихся

Последний звонок прозвенит в школах Казахстана 25 мая, но не для всех учащихся, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 18:05 Фото: Zakon.kz
2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников. Об этом 15 мая 2024 года на брифинге в СЦК рассказала первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что 24 мая во всех школах страны для учащихся 1-10 классов пройдет единый классный час на тему "Білімім – Отаныма", где классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего учебного года.

"Для 186 тыс. 11-классников последний звонок прозвенит 25 мая под единой эгидой "Мектебім, саған мың алғыс!".Наталья Жумадильдаева

Ранее в Министерстве просвещения РК заявляли, что 25 мая во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года. В ведомстве поясняли, что, в связи с паводковой ситуацией в стране, последний звонок переформатировали в единый классный час.

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Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год Последний звонок
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