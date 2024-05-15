Медцентры, школы, обрабатывающая промышленность: куда привлекают инвестиции в Астане

На заседании регионального Инвестиционного штаба под руководством акима Астаны Жениса Касымбека состоялось обсуждение инвестиционных проектов, передает официальный сайт столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Участие в заседании приняли как крупные иностранные инвесторы: турецкая компания "YDAholding", американская компания "GE HealthCare", так и отечественные инвесторы: ТОО "ТОКК "Казахстан", ТОО "Land Invest Group" и др. Участники рассмотрели текущие вопросы реализуемых проектов с отечественным и иностранным участием, в том числе касательно их эффективной реализации.

К примеру, турецкая компания "YDA" реализует два проекта в обрабатывающей промышленности на общую сумму инвестиций 32,6 млрд тенге и два проекта в сфере здравоохранения на общую сумму почти 165 млрд тенге.

Фото: gov.kz

На территории СЭЗ "Астана-Технополис" определен земельный участок для реализации инвестиционного проекта по производству медицинского оборудования американской компанией "GE HealthCare". Реализация проекта на сумму почти 27 млрд тенге позволит создать 6 тыс. новых рабочих мест.

Фото: gov.kz

Отечественный инвестор ТОО "ТОКК Казахстан" приступил к реализации своего второго крупного инвестиционного проекта в столице, который предусматривает производство консервных (алюминиевых) банок для пищевых продуктов и металлических крышек на общую сумму инвестиций 55 млрд тенге. Производственная мощность завода составит 1 млрд штук продукции в год.

Кроме того, отечественные инвесторы планируют простроить три школы площадью 3500 кв. м в трех районах столицы – Алматы, Нура и Есиль.

Фото: gov.kz

Также на заседании было рассмотрено предложение по созданию коммерческой инфраструктуры в местах реновации ветхого жилья от ТОО "Land Invest Group" в рамках программы реновации аварийных домов в столице. Положительными эффектами от данного предложения является привлечение частных инвестиций в город, обновление жилого фонда, улучшение внешнего облика столицы.

Вместе с тем в районе Индустриального парка №1 при участии ТОО "Темiрсервис Астана", ТОО "Central IndustrialPark" планируется реализовать два проекта по строительству логистического хаба, который будет включать в себя ж/д грузовой двор, промышленно-производственный складской комплекс.

Фото: gov.kz

Следует отметить, что заседания Регионального инвестиционного штаба проводятся на ежемесячной основе, где каждый проект рассматривается индивидуально с участием заинтересованных государственных органов и коммунальных служб.