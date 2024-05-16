Аким СКО провел пресс-тур для журналистов

Сегодня аким СКО Гауез Нурмухамбетов для журналистов и блогеров региона провел пресс-тур по восстановительным и строительным работам после паводка. Показали ход строительства 200 домов в микрорайоне Солнечный-2 и начало строительство еще 300 домов для пострадавших от паводка.

"Главный вопрос – это качество строительства, поэтому и за каждой стройкомпанией закреплен технадзор, который ведет постоянную проверку. Также в областном центре и районах ведется работа по приобретению квартир и домов", – отметил глава региона.





Фото: акимат СКО





Идет восстановления инфраструктуры и ремонт домов мехбригадами в пострадавшем микрорайоне Подгора, поселках Кожевенный и Заречный и Кызылжарском районе. Предстоит большой объем работы, для полного устранения последствий паводка и ремонта домов потребуется немало времени.



Сейчас насосы высокой производительности сосредоточены в Подгоре и поселке Кожевенный. Только за последние 4 дня в Кожевенном откачано 1 млн куб. м воды.





Фото: акимат СКО





Представители СМИ ознакомились и с работой пункта централизованного приема и выдачи гуманитарной помощи в ОРЦ ТОО "Радуга".



В целом, журналистов интересовали темы оценки и предоставления жилья пострадавшим. Из-за высокого спроса на оценочные работы привлекли оценщиков из других регионов.





Фото: акимат СКО





"Немаловажный вопрос – водоснабжение города. Мы запланировали реконструкцию первой насосной станции, где учли все особенности текущего паводка. Также будет построен резервный водозабор. Данная работа позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в областной центр", – подчеркнул аким СКО.





Фото: акимат СКО



