Аким СКО провел пресс-тур для журналистов
"Главный вопрос – это качество строительства, поэтому и за каждой стройкомпанией закреплен технадзор, который ведет постоянную проверку. Также в областном центре и районах ведется работа по приобретению квартир и домов", – отметил глава региона.
Фото: акимат СКО
Идет
восстановления инфраструктуры и ремонт домов
мехбригадами в пострадавшем микрорайоне Подгора, поселках Кожевенный и Заречный
и Кызылжарском районе. Предстоит большой объем работы, для полного устранения
последствий паводка и ремонта домов потребуется немало времени.
Сейчас насосы высокой производительности сосредоточены в Подгоре и поселке Кожевенный. Только за последние 4 дня в Кожевенном откачано 1 млн куб. м воды.
Фото: акимат СКО
Представители СМИ ознакомились и с работой пункта
централизованного приема и выдачи гуманитарной помощи в ОРЦ ТОО
"Радуга".
В целом, журналистов интересовали темы оценки и предоставления жилья пострадавшим. Из-за высокого спроса на оценочные работы привлекли оценщиков из других регионов.
Фото: акимат СКО
"Немаловажный вопрос – водоснабжение города. Мы запланировали реконструкцию первой насосной станции, где учли все особенности текущего паводка. Также будет построен резервный водозабор. Данная работа позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в областной центр", – подчеркнул аким СКО.
Фото: акимат СКО