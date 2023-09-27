Новый аким СКО провел заседание штаба на ТЭЦ-2

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил ТЭЦ-2, там провел заседание областного штаба по подготовке к отопительному сезону. На станции к предстоящему отопительному сезону готовы 10 котлоагрегатов и 6 турбоагрегатов. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплоснабжением областной центр.

Строительство новой дымовой трубы продолжится. Сейчас идет демонтаж той части, где зафиксирован уклон ствола. По словам специалистов, отсутствие данной дымовой трубы не повлияет на прохождение отопительного сезона. Также проводится работа по замене теплосетей и строительству тепломагистралей.

"Горожан волнует теплоснабжение Петропавловска. Есть поручение главы государства по бесперебойному обеспечению нашего города теплом. Данный вопрос я буду держать на строгом контроле", – написал аким области на своей странице в соцсетях.

Фото: пресс-служба акимата СКО

25 сентября аким области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с деятельностью водоснабжающих предприятий нашей области.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Глава региона посетил ТОО "Қызылжар су", заслушал информацию о проводимых работах по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Также побывал на коммунальном предприятии "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения".

Фото: пресс-служба акимата СКО

В Кызылжарском районе аким СКО посетил Соколовский производственный участок "Есиль су", где ознакомился о проводимых работах по области, озвучены проблемные вопросы по групповым водопроводам.

"Обеспечение населения чистой питьевой водой – стратегическая задача. Будут предприняты необходимые меры для решения вопросов в сфере водоснабжения", – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акимата СКО