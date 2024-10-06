Аким СКО проголосовал на референдуме
Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.
Об этом он написал на своей странице в соцсетях. Глава СКО отдал свой голос на избирательном участке 595 в Петропавловске.
Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
Всего по области работают 591 участка для голосования, свыше 375 тыс североказахстанцев имеют право голоса.
Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
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