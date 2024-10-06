Аким СКО проголосовал на референдуме

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

Об этом он написал на своей странице в соцсетях. Глава СКО отдал свой голос на избирательном участке 595 в Петропавловске.

Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov

Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov



Всего по области работают 591 участка для голосования, свыше 375 тыс североказахстанцев имеют право голоса.

Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov