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Аким СКО проголосовал на референдуме

Проголосовал на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:44 Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

Об этом он написал на своей странице в соцсетях. Глава СКО отдал свой голос на избирательном участке 595 в Петропавловске.

Проголосовал на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:44

Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проголосовал, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:44

Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov


Всего по области работают 591 участка для голосования, свыше 375 тыс североказахстанцев имеют право голоса.

Проголосовал на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:44

Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проголосовал, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:44

Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov

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