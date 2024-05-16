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Закладчики "синтетики" съезжаются в Атырау из разных регионов страны

Закладчики, Атырауская область, синтетические наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:09 Фото: пресс-служба департамента полиции Атырауской области
В Атырау приезжают работать закладчиками синтетических наркотиков из других регионов. С начала 2024 года сотрудники полиции Атырауской области задержали с поличным 25 человек, выяснила корреспондент Zakon.kz.

Значительная часть закладчиков прибыла в Атырау из Астаны, Павлодара, Актау, Тараза, Костаная, Кызылорды, а из Уральска их пятеро.

"Среди них 14-летний мальчик и пять женщин. Возраст распространителей наркотиков – 19-36 лет. 60% сами употребляют эту заразу, они нигде не работают. Четверо закредитованы и в долгах. Один лудоман. В числе задержанных за закладку наркотиков даже бывшая воспитательница детского сада", – проинформировал Zakon.kz начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области полковник полиции Алишер Нуршаев.

Одна из задержанных закладчиц – студентка из Кызылорды, которая на допросе рассказала полицейским, что наркотики стала употреблять с подругой. Ей нужны были деньги на покупку зелья, и девушка начала продавать свои золотые украшения. Купленные родителями айфон и ноутбук она сдала в ломбард и взяла микрокредиты. Из Кызылорды девушка уехала в Атырау специально для работы закладчицей, а родителям сказала, что возникли неотложные дела и она скоро вернется, а потом продолжит учебу. Дозы для распространения брала через telegram-канал.

В полиции пояснили, что они через данный мессенджер вышли на студентку-закладчицу под видом других "работодателей". Им она заявила, что уходит из этого дела, сделает еще одну закладку и больше этим не будет заниматься. После проведения оперативной разработки ее и задержали.

Девушка раскаивается, плачет, что своими же руками загубила жизнь, ее ровесники учатся, гуляют, замуж выходят, развиваются, а она в тюрьме.

"Очень скучаю по родителям. Я у них единственная дочь. Прошу у них прощения. Все бы отдала, чтобы вернуть то время, когда переступила преступную черту. Ну зачем я так сделала? Зачем?" – сказала закладчица.

По словам Алишера Нуршаева, в 2024 году у распространителей изъяли 7 кг 675 г наркотических средств, из которых 3 кг 212 г "синтетика", остальное – гашиш и марихуана.

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