Последствия паводка устраняют в области Абай

Несмотря на то, что регион также испытал на себе силу паводка, разрушения оказались минимальными благодаря вовремя принятым мерам. Дороги ко всем населенным пунктам области, в том числе на ранее размытых участках, обеспечены для всех видов транспорта.

Во время паводкового периода на автомобильных дорогах местного значения произошли переливы на 24 участках общей протяженностью 2 км.

Стихия разрушила три моста в районе сел Киндикти, Бозай, Тассай. Проезд к ним в настоящее время обустроен по объездным дорогам.

Подрядные организации, обслуживающие автодороги, выполняют грейдирование и профилирование гравийных участков. Кроме того, ведутся предварительные расчеты по замене и устройству водопропускных сооружений.





Фото: акимат области Абай









Для восстановления размытых мостов необходимы разработка проектно-сметной документации и техническое обследование.

Так, проект по мосту в районе села Киндикти проходит госэкспертизу, после чего будет подана бюджетная заявка в Комитет автомобильных дорог.

ПСД по реконструкции моста к селу Тассай будет разработана акиматом Кокпектинского района.

Что касается моста к селу Бозай, на сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для его технического обследования.





Фото: акимат области Абай



