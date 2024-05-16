Последствия паводка устраняют в области Абай
Во время паводкового периода на автомобильных дорогах местного значения произошли переливы на 24 участках общей протяженностью 2 км.
Стихия разрушила три моста в районе сел Киндикти, Бозай, Тассай. Проезд к ним в настоящее время обустроен по объездным дорогам.
Подрядные организации, обслуживающие автодороги, выполняют грейдирование и профилирование гравийных участков. Кроме того, ведутся предварительные расчеты по замене и устройству водопропускных сооружений.
Фото: акимат области Абай
Для восстановления размытых мостов необходимы разработка проектно-сметной документации и техническое обследование.
Так, проект по мосту в районе села Киндикти проходит госэкспертизу, после чего будет подана бюджетная заявка в Комитет автомобильных дорог.
ПСД по реконструкции моста к селу Тассай будет разработана акиматом Кокпектинского района.
Что касается моста к селу Бозай, на сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для его технического обследования.
Фото: акимат области Абай