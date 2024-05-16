Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Последствия паводка устраняют в области Абай

Последствия паводка устраняют в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:05 Фото: акимат области Абай
Несмотря на то, что регион также испытал на себе силу паводка, разрушения оказались минимальными благодаря вовремя принятым мерам. Дороги ко всем населенным пунктам области, в том числе на ранее размытых участках, обеспечены для всех видов транспорта.

Во время паводкового периода на автомобильных дорогах местного значения произошли переливы на 24 участках общей протяженностью 2 км.

Стихия разрушила три моста в районе сел Киндикти, Бозай, Тассай. Проезд к ним в настоящее время обустроен по объездным дорогам.

Подрядные организации, обслуживающие автодороги, выполняют грейдирование и профилирование гравийных участков. Кроме того, ведутся предварительные расчеты по замене и устройству водопропускных сооружений.


Последствия паводка устраняют в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:05

Фото: акимат области Абай



Для восстановления размытых мостов необходимы разработка проектно-сметной документации и техническое обследование.

Так, проект по мосту в районе села Киндикти проходит госэкспертизу, после чего будет подана бюджетная заявка в Комитет автомобильных дорог.

ПСД по реконструкции моста к селу Тассай будет разработана акиматом Кокпектинского района.

Что касается моста к селу Бозай, на сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для его технического обследования.


Последствия паводка устраняют в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:05

Фото: акимат области Абай


Читайте также

Вопросы развития межкультурных и экономических отношений обсудил
Вопросы развития межкультурных и экономических отношений обсудил аким Алматы с делегацией из Санкт-Петербурга
ADAM BOL
ADAM BOL: казахстанские актеры вручили саженцы Астане
Казахстанец заявил о своей смерти, чтобы не платить алименты
Казахстанец заявил о своей "смерти", чтобы не платить алименты
Константин Вноровский
Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: