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В области Абай открыли семь медицинских пунктов ко Дню Республики

В области Абай открыли семь медицинских пунктов ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:33 Фото: пресс-служба акимата области Абай
Ко Дню Республики в области Абай в рамках национального пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылись семь медицинских пунктов, ставших долгожданным событием для жителей сельских населенных пунктов.

Новые объекты первичной медико-санитарной помощи теперь работают в селах Салкынтобе Жарминского района, Успенка Бородулихинского района, Улгили-Малши, Биғаш и Шәріптоғай Кокпектинского района, а также Белокаменка и Стеклянка Бескарагайского района.

Жители области с радостью встретили появление столь нужных объектов, особенно в отдаленных населенных пунктах, где раньше доступ к медицинской помощи был ограничен.

В области Абай открыли семь медицинских пунктов ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:33

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Теперь нам не нужно ехать в районный центр за медицинской помощью, у нас есть свой пункт. Это стало возможным благодаря усилиям государства и поддержке национальных программ. Теперь жители нашего села могут получать необходимые услуги рядом с домом", – сказал житель села Биғаш Хадыр Алимбаев.

Его слова поддержала ветеран педагогики Людмила Соколова, которая отметила важность новой медицинской инфраструктуры для пожилых людей и семей с детьми.

В области Абай открыли семь медицинских пунктов ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:33

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Появление медпункта – значительное облегчение для нас. Теперь мы сможем получать помощь быстро, не покидая наше село, что особенно ценно для пожилых и семей с маленькими детьми", – поделилась она.

Аким района Айдар Ибраев на церемонии открытия отметил важность медпунктов для улучшения качества жизни в сельской местности.

"Жителям теперь не придется ехать в районный центр, чтобы получить помощь. Это важный шаг в развитии сельского здравоохранения, который позволит жителям чувствовать уверенность и защиту в вопросах здоровья", – отметил аким района.
В области Абай открыли семь медицинских пунктов ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:33

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В области Абай открыли семь медицинских пунктов ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:33

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Эти медпункты, рассчитанные на одновременное обслуживание до 25 человек, оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. В них предусмотрены процедурные кабинеты, физиотерапевтические отделения, аптечные пункты, системы водоснабжения, отопления и электричества. В рамках современных стандартов были созданы удобные подъезды и пандусы, что обеспечивает доступность для маломобильных граждан.

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