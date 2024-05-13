После паводков на западе Казахстана построят три моста
Житель села Бесоба Абат Тулебаев отмечает, что дорогу восстановили и открыли для проезда только 20 апреля.
В другом случае после разлива реки Жаксыбай пришлось на вертолете эвакуировать жителей села Коржын.
"Дорогу постоянно топит. На противоположную сторону переплываем на лодках. Потом ждем, когда ее восстановят. И так каждый год".Кобыланды Жумагалиев, житель села
Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев уточнил, что сейчас ведутся работы по восстановлению подъездной дороги к селу Коржын.
"В этом году планируем строительство мостов через реки Калдыгайты и Жаксыбай. Готовим проектно-сметную документацию. Работы начнутся после выделения необходимых средств".Кадыржан Суйеугалиев
Еще один мост, как сказано в публикации 24.kz, местные власти планируют построить в селе Актау Чингирлауского района.
Кроме того, на 72 проблемных участках автодорог установят новые водопропускные трубы.
Ранее сообщалось, что семь человек спасли на реке Жайык в Западно-Казахстанской области. Спасенные не могли самостоятельно добраться до берега, а одну лодку вовсе унесло течением. Силами спасателей местные жители были доставлены в безопасную зону.