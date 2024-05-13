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После паводков на западе Казахстана построят три моста

После паводков на западе Казахстана построят три моста, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 11:14 Фото: akorda.kz
В Каратобинском и Чингирлауском районах Западно-Казахстанской области в 2024 году построят три моста. Как оказалось, там во время паводков размыло несколько участков автодорог. В результате 10 населенных пунктов почти месяц оставались без транспортного сообщения, сообщает Zakon.kz.

Житель села Бесоба Абат Тулебаев отмечает, что дорогу восстановили и открыли для проезда только 20 апреля.

В другом случае после разлива реки Жаксыбай пришлось на вертолете эвакуировать жителей села Коржын.

"Дорогу постоянно топит. На противоположную сторону переплываем на лодках. Потом ждем, когда ее восстановят. И так каждый год".Кобыланды Жумагалиев, житель села

Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев уточнил, что сейчас ведутся работы по восстановлению подъездной дороги к селу Коржын.

"В этом году планируем строительство мостов через реки Калдыгайты и Жаксыбай. Готовим проектно-сметную документацию. Работы начнутся после выделения необходимых средств".Кадыржан Суйеугалиев

Еще один мост, как сказано в публикации 24.kz, местные власти планируют построить в селе Актау Чингирлауского района.

Кроме того, на 72 проблемных участках автодорог установят новые водопропускные трубы.

Ранее сообщалось, что семь человек спасли на реке Жайык в Западно-Казахстанской области. Спасенные не могли самостоятельно добраться до берега, а одну лодку вовсе унесло течением. Силами спасателей местные жители были доставлены в безопасную зону.

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