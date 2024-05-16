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Вопросы развития межкультурных и экономических отношений обсудил аким Алматы с делегацией из Санкт-Петербурга

Вопросы развития межкультурных и экономических отношений обсудил , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:35 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с делегацией во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским и вице-губернатором Cанкт-Петербурга Борисом Пиотровским.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов и обмена опытом в культурно-гуманитарной сфере, образовании и науке. 

Стороны договорились придать новый импульс соглашению о побратимстве Алматы и Санкт-Петербурга.

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