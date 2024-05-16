Вопросы развития межкультурных и экономических отношений обсудил аким Алматы с делегацией из Санкт-Петербурга

Фото: акимат города Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с делегацией во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским и вице-губернатором Cанкт-Петербурга Борисом Пиотровским.

Следите за новостями zakon.kz в: