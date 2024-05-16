Вопросы развития межкультурных и экономических отношений обсудил аким Алматы с делегацией из Санкт-Петербурга
Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с делегацией во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским и вице-губернатором Cанкт-Петербурга Борисом Пиотровским.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов и обмена опытом в культурно-гуманитарной сфере, образовании и науке.
Стороны договорились придать новый импульс соглашению о побратимстве Алматы и Санкт-Петербурга.
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