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События

Алматы и Санкт-Петербург укрепляют сотрудничество

сотрудничество Алматы и Санкт-Петербурга, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:22 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления партнерских отношений между Алматы и Санкт-Петербургом. За это время города выстроили устойчивые связи в разных сферах. На встрече обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и совместные проекты.

сотрудничество Алматы и Санкт-Петербурга, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:22

Фото: акимат Алматы

Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре, в том числе легкорельсовому транспорту. Алматы заинтересован в опыте Санкт-Петербурга в организации работы общественного транспорта.

сотрудничество Алматы и Санкт-Петербурга, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:22

Фото: акимат Алматы

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования, науки и информационных технологий. Отмечена необходимость расширять прямые связи между университетами, учреждениями культуры и профильными организациями.

сотрудничество Алматы и Санкт-Петербурга, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:22

Фото: акимат Алматы

По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить работу по конкретным направлениям сотрудничества.

сотрудничество Алматы и Санкт-Петербурга, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:22

Фото: акимат Алматы

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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