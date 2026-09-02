Алматы и Санкт-Петербург укрепляют сотрудничество
В этом году исполняется 30 лет со дня установления партнерских отношений между Алматы и Санкт-Петербургом. За это время города выстроили устойчивые связи в разных сферах. На встрече обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и совместные проекты.
Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре, в том числе легкорельсовому транспорту. Алматы заинтересован в опыте Санкт-Петербурга в организации работы общественного транспорта.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования, науки и информационных технологий. Отмечена необходимость расширять прямые связи между университетами, учреждениями культуры и профильными организациями.
По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить работу по конкретным направлениям сотрудничества.