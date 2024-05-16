Холдинг "Байтерек" принял участие в 40-м заседании Берлинского евразийского клуба
Основной темой панельной дискуссии была реализация Соглашения о партнерстве в
сырьевой, промышленной и технологической сферах в новых институциональных и
правовых рамках.
В своем выступлении председатель правления
Национального управляющего холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин
подчеркнул значительный рост прямых иностранных инвестиций из Германии, которые
в 2023 году составили 697 млн евро. Он также отметил, что сотрудничество в
промышленной и инвестиционной сферах приоритетно в условиях
геополитической нестабильности.
"Сегодняшнее заседание является важным шагом в углублении нашего партнерства с Германией, особенно в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности и инфраструктурных проектах. Благодаря институтам развития, таким как Банк развития Казахстана и Экспортное кредитное агентство KazakhExport, мы надеемся на реализацию масштабных совместных проектов, которые принесут взаимную выгоду и поспособствуют стабильному экономическому росту", – добавил глава холдинга.
На заседании также обсуждались возможности
и перспективы усиления двусторонних товарных отношений и инвестиционного
сотрудничества, что является ключевым для дальнейшего развития стратегически
важных отношений между двумя странами.
Берлинский евразийский клуб был
учрежден в 2012 году во время визита первого президента РК Назарбаева Н. А. в
Германию, чтобы поддержать идею евразийской интеграции и содействовать
реализации государственной программы "Путь в Европу". С тех пор клуб стал значимой
платформой для регулярного диалога между Казахстаном, Германией и широким
кругом европейских стран.