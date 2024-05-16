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Холдинг "Байтерек" принял участие в 40-м заседании Берлинского евразийского клуба

Принял участие в 40-м заседании Берлинского Евразийского Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:32 Фото: Национальный холдинг "Байтерек"
15 мая 2024 года в Астане прошло юбилейное 40-е заседание Берлинского евразийского клуба, посвященное укреплению экономических связей между Казахстаном и Германией.

Основной темой панельной дискуссии была реализация Соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах в новых институциональных и правовых рамках.

В своем выступлении председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин подчеркнул значительный рост прямых иностранных инвестиций из Германии, которые в 2023 году составили 697 млн евро. Он также отметил, что сотрудничество в промышленной и инвестиционной сферах приоритетно в условиях геополитической нестабильности.

"Сегодняшнее заседание является важным шагом в углублении нашего партнерства с Германией, особенно в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности и инфраструктурных проектах. Благодаря институтам развития, таким как Банк развития Казахстана и Экспортное кредитное агентство KazakhExport, мы надеемся на реализацию масштабных совместных проектов, которые принесут взаимную выгоду и поспособствуют стабильному экономическому росту", – добавил глава холдинга.

На заседании также обсуждались возможности и перспективы усиления двусторонних товарных отношений и инвестиционного сотрудничества, что является ключевым для дальнейшего развития стратегически важных отношений между двумя странами.

Берлинский евразийский клуб был учрежден в 2012 году во время визита первого президента РК Назарбаева Н. А. в Германию, чтобы поддержать идею евразийской интеграции и содействовать реализации государственной программы "Путь в Европу". С тех пор клуб стал значимой платформой для регулярного диалога между Казахстаном, Германией и широким кругом европейских стран.

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