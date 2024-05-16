Город, возрожденный на стыке цивилизаций

В Туркестане прошел пресс-тур "2024-жыл Түркістан – түркі елдерінің туризм астанасы", организованный Университетом туризма и гостеприимства и акиматом города Туркестана в честь празднования 2024 года "Туркестан – столица туризма тюркских стран" с участием представителей СМИ.

Строительство 20 восьмидесятиквартирных пятиэтажных жилых домов (56,4 тыс. кв. м) начато за счет облигаций (кредитное жилье). Квартиры планируется предоставить в кредит ниже рыночной цены, то есть по 220 тыс. тенге за квадратный метр. А строительство Дома культуры на 500 мест площадью 1,13 га началось в 2023 году, сдача его в эксплуатацию предполагается в течение следующего года.





Фото: акимат Туркестанской области





Отметим, что в областном центре ведутся строительные работы на 61 объекте: восьми социальных объектах, трех парках, 20 пятиэтажных жилых домах и 30 объектах инженерной инфраструктуры. Кроме того, в областном центре интенсивно ведется строительство пяти спортивных комплексов.





Фото: акимат Туркестанской области





Основной отраслью, определяющей экономическое развитие региона, является отрасль промышленности. В Туркестане в 2023 году произведено продукции на сумму 25,8 млрд тенге. В 2020 году этот показатель составил 15,8 млрд тенге. Производство продукции увеличилось на 61%.

Представители СМИ ознакомились с работой фабрики по производству мебели Asia Brend в областном центре. Предприятие, обеспечивающее постоянной работой 150 человек, производит 22 тыс. предметов мебели в год. Отечественная продукция продается не только в Туркестане, но и в Алматы, Астане, Шымкенте, Кызылорде и Таразе. Кроме того, экспортируется в Россию и Кыргызстан.





Фото: акимат Туркестанской области





Одна из значимых новостей в городе – строительство отдельного здания для молодежного центра. Представители СМИ ознакомились с ходом строительства здания. В молодежном центре будет обеспечена специальная зона отдыха, площадь стрит-воркаут, амфитеатр, комната электронной библиотеки, комнаты для кружков, мини тренажерный зал и многофункциональные залы.

В целях создания позитивных условий для здорового образа жизни и здоровья людей пенсионного возраста в Туркестане в 2022 году открылся и начал работу Центр социального обслуживания. В том же году он обслужил 774 человека, а в 2023 году – 2983. По просьбе горожан в этом году в микрорайоне Бекзат открылся филиал №1 сектора "Белсенді ұзақ өмір". Гости города посетили социальную форму и ознакомились с условиями, созданными для пенсионеров.





Фото: акимат Туркестанской области





В здании оборудованы специальные помещения для оздоровления, массажный кабинет, кабинет интеллектуальных игр и бильярдная, соляная шахта, комната для тренировок. Здесь пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями предоставляются услуги дневного оздоровительного досуга и сопровождения.

Гости также посетили выставку этно-сельских мастеров. Изготовление поделок в Туркестане – это тенденция, которая продолжается из века в век.





Фото: акимат Туркестанской области





В городе действует общественное объединение Turkistan Qol oner. В составе зарегистрировано 115 членов. Кроме того, работает "Түркістан қаласының балалар қолөнер мектебі". В школе 475 учащихся совершенствуют свое искусство и осваивают традиции родителей. В целях поддержки ремесленников в городе на постоянной основе организуются выставки ремесленников, конкурсы, мероприятия.

В ходе мероприятия представители СМИ ознакомились с жизнью Международного университета туризма и гостеприимства, который в этом году отмечает свое пятилетие.

Международный университет туризма и гостеприимства – первый в стране профильный государственный университет в сфере туризма. В этом году университет, которому исполняется пять лет, планирует первый выпуск своих студентов. Сегодня университет имеет соглашения о сотрудничестве с 31 зарубежным вузом, включая учебные заведения Турции, Франции, Польши, Словакии, Таиланда, Малайзии. То есть обучающийся может пройти специальную стажировку в вышеуказанных государствах и получить производственный опыт.





Фото: акимат Туркестанской области





В завершение пресс-тура аким города Нурбол Турашбеков встретился с представителями СМИ и поделился планами развития города. Он ответил на вопросы и дал открытое интервью.