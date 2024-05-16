Где летом отдохнут школьники из пострадавших от паводков регионов

Всего летним отдыхом в Казахстане планируется охватить более 3 млн детей. Будут работать 10 тыс. лагерей различного типа. Особое внимание будет уделено детям из регионов, пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

Детям обеспечат не только отдых, но и разнообразные познавательные программы, соответствующие их возрасту, доложили заместители акимов областей на совещаниях под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой.

Для учеников начальных классов будут работать пришкольные лагеря с акцентом на всестороннее развитие. Предусмотрены познавательные мероприятия. К примеру, в Атырауской области в рамках проекта Kids university дети получат временные "студенческие билеты" и в течение нескольких дней будут погружены в мир науки в ходе необычных занятий.

Учащимся средних классов представят экскурсионно-туристические программы, уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием родного края.

Например, в Северо-Казахстанской области для сельских школьников будут организованы поездки в Петропавловск, где они посетят достопримечательности, музеи, памятники истории, культуры.

В Восточно-Казахстанской области продолжится проект "Гостевая семья" для учащихся городских школ, желающих обучиться казахскому языку и познакомиться с природой и культурой края. Участники проекта будут находиться более 20 дней в семьях, проживающих в сельской местности.

Для старшеклассников на базе колледжей и вузов запланирован ряд проектов профориентационного характера.

По данным Министерства просвещения, мерами летнего отдыха будет охвачено 94% детей из социально уязвимых слоев населения.

С начала паводков в детских оздоровительных центрах бесплатно побывали 614 детей, в настоящее время отдыхают 629 детей. На каникулах планируется охватить оздоровлением и отдыхом еще 3833 ребенка.

"Министерство просвещения должно широко распространять лучшие кейсы в регионах по всей стране. При организации мероприятий главным приоритетом является безопасность детей. Принят график по проверке и приему мест отдыха и оздоровления школьников. Заинтересованные государственные органы и акиматы областей должны держать на постоянном контроле ход его исполнения в срок". Тамара Дуйсенова

Zakon.kz ранее писал, что к организации летнего отдыха школьников во многих регионах республики стали готовиться заранее.