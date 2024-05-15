Летний отдых детей в Казахстане: масштабные паводки не стали помехой

К организации летнего отдыха школьников во многих регионах стали готовиться заранее, поэтому даже природные катаклизмы этого года в виде масштабных паводков не стали помехой, сообщают корреспонденты Zakon.kz в регионах.

Восточно-Казахстанская область

В Восточном Казахстане заявили, что готовы принять 60 детей в возрасте 11-17 лет из пострадавших регионов нашей страны, причем без ущерба для местных школьников.

"Для них мы подготовили один из лучших детских лагерей – "Дарын". Он находится в живописном месте Горная Ульбинка. Здесь есть и горы, и леса, и реки – очень красиво", – рассказали в Управлении образования ВКО.

Кстати, отдых детей из пострадавших регионов будет осуществляться за счет местного бюджета, поэтому отдохнуть в Восточном Казахстане ребята смогут абсолютно бесплатно.

Особенным станет отдых и для 120 юных восточноказахстанцев, которые смогут принять участие в уникальном проекте "Гостевая семья" по практическому изучению казахского языка и культуры казахского народа. Хорошо зарекомендовавший себя в 2023 году пилотный проект на этот раз расширит свои границы – теперь школьники отправятся в казахоязычные семьи не в один район, как это было в прошлом году, а в три.

Фото: Zakon.kz

Принимать школьников, как и в прошлом году, готовы семьи в Катон-Карагайском районе, а также Глубоковском районе и городе Риддере. Всего – 50 семей.

"Мы неслучайно выбрали для летнего отдыха детей эти локации. Именно здесь сосредоточено огромное количество интересных и сакральных мест, прекрасных пейзажей и заповедников. Здесь дети смогут окунуться в языковую среду, а также познакомятся с красотами родного края, его историей, животным и растительным миром", – рассказала руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышева.

Возрастной ценз для детей остался прежним – в проекте смогут принять участие школьники от 12 до 14 лет.

Ранее Zakon.kz писал, что в 2023 году в Восточном Казахстане стартовал пилотный проект по изучению казахского языка школьниками. Суть его была в том, что ребенка на 20 дней погружали в языковую среду. Предполагалось, что именно в таких условиях, в том числе и во время бытового общения, язык будет усваиваться быстрее и полноценнее. Инициаторы проекта рассчитывали, что за это время словарный запас школьника увеличится на 200 слов. Семьи для проживания выбирались очень тщательно.

Одним из главных условий было обязательно педагогическое образование одного из супругов, а также наличие детей. По признанию как организаторов, так и участников проекта результат превзошел все ожидания – ребята не только улучшили знания казахского языка, в том числе и бытового, но и нашли новых друзей. Как сообщают в Управлении образования ВКО, в проекте 2024 года изъявили желание участвовать намного больше семей не только из ВКО, но и из других регионов Казахстана.

Кызылординская область

Надолго запомнят школьники из Уральска свои внеплановые каникулы в Кызылординской области. Точнее, в детском оздоровительном центре "Камбаш", который находится в Аральском районе. Когда начались паводки, более 100 детей пережидали наводнение именно там.

Фото акимата Аральского района Кызылординской области

По словам руководителя районного отдела образования Саниры Жанназаровой, школьники из Западно-Казахстанской области жили в этом центре 10 дней. Это были ученики 5-9 классов. Для них организовали 5-разовое горячее питание. За это время они не только учились, но и участвовали в разных мероприятиях. Детям показали аллею рыбаков, Дом культуры и районный краеведческий музей, пригласили на обед в кафе местного предпринимателя.

"В Аральске в эти дни проводили музыкальный конкурс, пригласили на него наших гостей. Из военной части, находящейся на территории района, приходили военнослужащие, принесли детям в подарок вещи, торты, сладости и фрукты. Приходили горожане, спрашивали, чем помочь детям, что нужно, переживали за детей", – говорит Санира Жанназарова.

Оздоровительный центр сразу понравился школьникам. Здесь просторные классы, оборудованные современной техникой. В этом центре проходят различные предметные олимпиады. Дети жили в уютных комнатах.

Фото акимата Аральского района Кызылординской области

Чтобы дети не отстали от школьной программы, учителя-волонтеры вели уроки. В центре работают кружки по интересам, поэтому дети посещали их. Кто-то шил, кто-то вязал, кто-то из них рисовал, занимался музыкой или спортом, посещал кружок робототехники. Вечером для детей проводили конкурсы, "Танцуй, Камбаш", "в Стране сказок", "КиноКеш".

Фото акимата Аральского района Кызылординской области

"Когда мы узнали, что приедут дети из затопленных областей, решили помочь им. Подарить что-то на память. Ведь было понятно, что дети испытали стресс, и нужно было помочь им выйти из этого состояния. Поэтому мы накупили им разных сладостей, фруктов и поехали к ним в гости. Поговорили по душам, рассказали о своей профессии. Надеюсь, после нашей встречи кто-то из них захочет стать военным", – отметил командир войсковой части 10216-го майор Беркут Еспаев.

Жители Аральского района, как и другие жители области, во время паводков оказали материальную поддержку пострадавшим от наводнения. В разные регионы они отправляли нуждающимся вещи первой необходимости и деньги.

Жетысуская область

В Жетысуской области тоже все готово для отдыха детей во время летних каникул. С июня по август 2024 года здесь планируется охватить летним отдыхом в загородных лагерях более 102 тысяч школьников. Это 85 процентов от общего числа учащихся Жетысуской области.

Фото предоставлено управлением образования Жетысуской области

Из 102,7 тысячи учащихся, которые в течение летних месяцев поедут в загородные лагеря, 8277 человек – это дети из социальной категории. Для их отдыха из бюджета выделено 538 млн тенге. Как сообщили в Управлении образования Жетысуской области, в регионе будут функционировать 9 летних оздоровительных лагерей в разных локациях.

В последние годы все популярнее становится отдых в лагерях с туристическим (спортивным) направлением. Например, в Текели при городском отделе образования успешно работает центр детско-юношеского туризма.

Еще для разных категорий школьников будут организованы турпоездки по историческим, природным и сакральным местам.

"Этим летом в лагере детского дома "Айналайын" будет проводиться капитальный ремонт. Но дети не останутся без оздоровительного отдыха. Благодаря спонсорам 91 ребенок сможет отдохнуть на побережье Алаколя и Балхаша, а также на базе отдыха в Ескельдинском районе", – сообщила заместитель директора научно-практического центра при управлении образования Жетысуской области Улжанат Джакубаева.

Помимо традиционных летних каникул, у школьников Жетысуской области есть возможность отдыхать в любое время года. К примеру, в 2024 году выделена 691 квота на пребывание в учебно-оздоровительных центрах "Балдаурен": 320 мест в Туркестане, 195 – в Конаеве и 176 – в Щучинске.

До сегодняшнего дня в течение пяти сезонов там уже побывали 220 жетысуских ребят. Как подчеркнули в Управлении образования, места на шестой сезон предоставили детям из областей, пострадавших от паводков. Лагеря Жетысуской области тоже готовы принять этих детей, но пока заявок не поступало.